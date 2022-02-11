Челябинскую область накроют снегопады и метели

На дорогах ожидается гололед

Сегодня, 11 февраля, в Челябинской области прогнозируют снег, в отдельных районах метели. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о гололедице.



Этим утром температура воздуха в регионе составит около −16°C, на крайнем западе обещают до −8°C. Днем потеплеет до −5, −10°C. Облачно, снег, местами сильный. В отдельных районах возможны метели. На дорогах гололедица от наката, местами сильная. Ветер юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также пройдет снег. В утренние часы столбики термометров покажут до −16°C, днем воздух прогреется до −8, −10°C. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.