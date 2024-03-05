Челябинскую область накроют снегопады 6 марта

Где-то осадки будут слабыми

В среду, 6 марта, в Челябинской области ожидается понижение температуры и снег. В отдельных районах пройдут существенные осадки, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на Челябинский гидрометцентр и популярные погодные сервисы.

Предстоящей ночью в Челябинске может похолодать до −8°C, днем отметка на градуснике установится в пределах от −1 до −3°C. Облачно с прояснением, пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске столбики термометров покажут около −4°C. Небольшой снег. Ветер северный до 2 метров в секунду.

Зима решила напомнить жителям Миасса о своем существовании: в городе ожидается снегопад и −5°C. Ветер северо-западный 3,4 метра в секунду.

Сатку также накроют снегопады. Температура воздуха около −6°C. Ветер слабый северо-западный.

Небольшой снег синоптики обещают и в Троицке. Градусник покажет около −2°C.

В целом в ночные часы в регионе ожидается от −6 до −11°C, в низинах температура упадет до −16°C. Локально возможен небольшой снег. Днем столбики термометров поднимутся до −1...−6 градусов. Облачно с прояснением, осадки не прекратятся. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западного направления с переходом на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.