Челябинскую область накроют сильные снегопады 26 декабря

Ветер будет штормовым

Во вторник, 26 декабря, погода в Челябинской области будет суровой. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют шквалистый ветер, снегопады, метели и сильный гололед. Непогода разыграется уже предстоящей ночью. Рассказываем подробнее.

В Челябинске в ночь на 26 декабря столбики термометров опустятся до −4...−6 градусов. Облачно, снег. Местами сильный. Возможна метель. На дорогах гололедица от наката. Ветер юго-восточный, восточный с переходом на северо-западный от 8 до 13 метров в секунду. Днем температура не изменится, обильные осадки сохранятся. Ветер усилится до 10—15 метров в секунду, порывы будут достигать 22 метров в секунду.

В Магнитогорске будет спокойнее: пройдет небольшой снег. Столбики термометров днем покажут около −4 градусов. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду.

В Златоусте день ожидается снежным. Температура воздуха составит около −6 градусов.

Неслабые осадки пройдут и в Миассе. Градусник покажет −5 градусов.

В целом в регионе в ночь на вторник будет от −3 до −8°C, днем отметка на термометре остановится на тех же значениях. Пройдет снег, отдельные районы накроют снегопады. Возможны метели, снежные заносы. На дорогах гололед. Ветер восточного направления с переходом на северо-западный 7—12 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду, на юге и востоке порывы до 25 метров в секунду.