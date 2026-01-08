Челябинскую область накроют резкие порывы ветра 8 января

Ночью температура по области опустится до −19°C

В четверг, 8 января, жителей Челябинска и области ждет переменчивая зимняя погода с осадками и усилением ветра. Ночь будет морозной, а днем столбики термометров поднимутся до слабоотрицательных значений, сообщают в Челябинском ЦГМС.

Согласно прогнозу, в ночь на четверг в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями, осадков практически не предвидится. Температура опустится до −16...-18°C. Днем ситуация изменится. В Челябинске небо будет покрыто облаками, временами пройдет снег. Температура составит −3...-5°C.

В регионе ночью возможны небольшой снег, туманы и изморозь. Столбики термометров покажут −14...-19°C, а при прояснениях похолодает до −25°C. На крайнем западе ночь будет мягче — около −10...-15°C. Днем облачно с прояснениями и снег, местами возможны слабые метели. Температура воздуха −1...-6°C, а в низинах холоднее — до −11°C.

Особое внимание синоптики обращают на ветер. В течение всего дня будет дуть юго-восточный и южный ветер скоростью 4-9 м/с, с отдельными порывами до 13 м/с.