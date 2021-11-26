Челябинскую область накроют метели

Вместе с осадками в регион вернется теплая погода

Сегодня, 26 ноября, в Челябинской области прогнозируют потепление. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, после нескольких холодных дней столбики термометров поднимутся до −1°C. Однако в регионе обещают снег и метели.

«Челябинская область находится под влиянием циклона, который принесет в регион теплую погоду и осадки. В ближайшие дни морозов не ожидаем, на следующей неделе также будет тепло», — рассказала ИА «Первое областное» начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

Так, сегодня днем воздух в Челябинской области прогреется до −1, −6°C. Погода будет облачной, местами пройдет снег, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске днем столбики термометров покажут −3, −5°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.