Челябинскую область накроют ливни с грозами и градом 26 мая

Ветер усилится до 20 метров в секунду

В воскресенье, 26 мая, в Челябинской области разыграется непогода: по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в ряде районов пройдут ливни с градом, а также грозы. Порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду. Местами температура снизится, где-то сохранится жаркая погода. Рассказываем подробнее.

В Челябинске слабый дождь начнется уже предстоящей не ночью и не закончится до вечера воскресенья. В ночные часы температура опустится до +9...+11 градусов, в дневные ожидается +14...+16 градусов. Ветер преимущественно западный от 6 до 11 метров в секунду, днем порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы градусники покажут +8...+13 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем температура поднимется до +14...+19 градусов, на юге будет жарко — до +25 градусов. Облачно с прояснением, в большинстве районов дожди, местами сильные с грозами и градом. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, при грозах порывы до 20 метров в секунду.

Спасатели напоминают, что, оказавшись на улице в непогоду, не следует стоять под деревьями, рекламными щитами, около стен домов, на остановках общественного транспорта. Лучше всего укрыться в подъезде жилого дома.