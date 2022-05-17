В Челябинской области объявили штормовое предупреждение 18 мая

Южноуральцев предупредили о сильном ветре, грозах и граде

В среду, 18 мая, в Челябинской области разыграется непогода. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют штормовой ветер, грозы, ливни и град.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров опустятся от +3 до +8°C. Днем температура воздуха составит от +14 до +19°C. Облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах ожидаются грозы, град. Ветер юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы могут достигать 20 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью столбики термометров покажут от +6 до +8°C, днем воздух прогреется от +16 до +18°C. Синоптики обещают облачную погоду с прояснением, кратковременный дождь и грозу. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России опубликовало штормовое предупреждение. Южноуральцам напомнили, что при сильном ветре следует закрыть все окна, убрать вещи с балконов и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, если непогода застала на улице, лучше всего спрятаться от нее в подъезде жилого дома.