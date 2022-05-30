Ливни и грозы с градом накроют Челябинскую область

Региональное ГУ МЧС России опубликовало экстренное предупреждение о непогоде

Сегодня, 30 мая, жителям Челябинской области обещают непогоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе пройдут ливни и грозы, также возможны град и туманы. Кроме того, южноуральцев предупредили о шквалистом ветре.

Этим утром в Челябинской области столбики термометров покажут около +13°C, днем в северной половине региона ожидается до +18°C, а в южной — до +27°C. Погода будет облачной, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами будут ливни. В отдельных районах синоптики прогнозируют грозы и град, утром туманы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду. При грозах возможно усиление ветра до 23 метров в секунду.

В Челябинске утром ртутные столбики покажут около +11°C, днем потеплеет до +18°C. Облачно с прояснениями, дождь, местами сильный. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России опубликовало экстренное предупреждение о непогоде. Южноуральцам напомнили о том, что при сильном ветре лучше не выходить на улицу и не оставлять без присмотра детей. Кроме того, следует строго соблюдать правила пожарной безопасности.