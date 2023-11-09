Челябинскую область накроют дожди

Температура воздуха сохранится плюсовой

В пятницу, 10 ноября, в Челябинской области почти повсеместно пройдут дожди. Местами сохранятся туманы. Ветер усилится, ожидаются порывы до 15 метров в секунду. При этом синоптики областного Гидрометеоцентра по-прежнему обещают южноуральцам теплую погоду. Рассказываем подробнее.

В Челябинске предстоящей ночью будет пасмурно, без осадков. Столбики термометров покажут от −1 до +1 градуса. Днем потеплеет до +3…+5 градусов. Облачно с прояснением, небольшой дождь. Утром туман. Ветер преимущественно южный от 6 до 11 метров в секунду.

В Магнитогорске на протяжении всего дня ожидается дождь. Температура воздуха поднимется до +6 градусов. Ветер также будет южным до 6,5 метра в секунду.

В Златоусте в пятницу будут бороться зима с осенью: в первой половине дня будет идти снег, во второй — дождь. Максимальная температура составит +3 градуса. День также будет ветреным.

В Аше потеплеет до +8 градусов, но будет дождливо. Там ветер будет чуть слабее — до 4 метров в секунду.

В целом в Челябинской области в ночные часы синоптики обещают от −3 до +2 градусов, в дневные — +2…+7 градусов. Облачно с прояснениями, в западной половине региона пройдут дожди, в восточной осадки будут менее интенсивными. Местами туманы, гололед и изморозь. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.