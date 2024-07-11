Челябинскую область накроют дожди с грозами и градом 12 июля

Местами температура опустится ниже 20 градусов

В пятницу, 12 июля, в Челябинской области почти повсеместно пройдут дожди, местами с грозами. Ветер усилится. В отдельных районах региона температура воздуха заметно упадет, на остальной территории сохранится умеренное тепло, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«С северо-запада Урала в высотном циклоне к Челябинской области смещается активный фронтальный раздел. Он несет холодную воздушную массу. На юге с Казахстана свое влияние будет оказывать усиливающийся южный циклон, который распространяет тепло с юго-востока на запад. Ожидается столкновение и объединение двух контрастных барических систем, что приведет к сложной гидрометеорологической обстановке», — рассказали синоптики.

В ночные часы в Челябинске пройдет кратковременный дождь и прогремит гроза. Температура воздуха опустится до +15°C. Днем отметка на градуснике поднимется до +25…+27 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, осадки и грозы сохранятся. Возможен град. Ветер северной четверти, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинской области непогода также разыграется с ночи: дожди, местами ливни и грозы. В отдельных регионах крупный град. Столбики термометров установятся в пределах от +12 до +17°C. Днем воздух прогреется до +25…+30 градусов, на западе области будет максимум +18°C. Облачно, осадки не прекратятся. Ветер преимущественно северной четверти, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Синоптики предупреждают южноуральцев о шквалистом усилении ветра при грозе до 20—25 метров в секунду.