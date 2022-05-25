Челябинскую область накроют дожди, грозы и град

Южноуральцев предупредили о сильном ветре

Сегодня, 25 мая, в Челябинской области ожидается повышение температуры до +26°C. При этом, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе пройдут дожди, грозы и град. Также южноуральцам обещают шквалистый ветер.

Сегодня в столице Южного Урала будет облачная погода с прояснениями, обещают осадки в виде кратковременного дождя. В утренние часы столбики термометров покажут около +12°C, днем потеплеет от +23 до +25°C. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области этим утром температура воздуха составит около +15°C, днем столбики термометров достигнут от +21 до +26°C, в горах воздух прогреется до +18°C. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в горах местами сильные. В отдельных районах региона ожидаются грозы и град. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 22 метров в секунду.

ГУ МЧС России по Челябинской области опубликовало штормовое предупреждение. Южноуральцам напомнили о том, что при сильном ветре необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.