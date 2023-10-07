Челябинскую область накроет мокрым снегом

Где ожидаются «зимние» осадки

В воскресенье, 8 октября, жителей Челябинской области ожидает не только штормовой ветер, но и дождь с мокрым снегом. Обновленный прогноз погоды опубликовали синоптики областного Гидрометеоцентра.

«Зимние» осадки пройдут в горных районах области, причем начнется дождь со снегом предстоящей ночью и не прекратится днем 8 октября. На остальной территории синоптики обещают небольшие и умеренные дожди. Ночью и утром возможны туманы. В большинстве районов температура воздуха составит плюс 8 — 13 градусов, в горах опустится до +5 градусов.

Прогноз для Челябинска не изменился: синоптики обещают до +13 градусов в дневные часы, небольшой дождь и порывистый ветер до 17 метров в секунду.

Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра.