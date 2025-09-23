Челябинскую область накроет 30‑градусная жара 24 сентября

Регион расположился в теплом секторе циклона

Сентябрь близится к завершению, а за окном в Челябинской области все жарче. В среду, 24 сентября, воздух в Челябинской области раскалится до +30 градусов. Немногим меньше в Челябинске — +28. Погода сохранится ветреной и сухой, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Ночная температура в Челябинской области составит +10...+15 градусов. Днем в горных районах потеплеет до +20, на остальной территории — 25—30 градусов жары. Преимущественно солнечно. Ветер юго-западного направления, от 5 до 10 метров в секунду. Порывы могут достигать 16 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью также около +15 градусов, днем воздух прогреется до +28. Ветер умеренный юго-западного направления.