Челябинскую область до конца июля накрыли дожди

Южный Урал попал под влияние циклона

Последние дни июля станут для Челябинской области пасмурными и дождливыми. Осадки на Южный Урал принес циклон, который медленно продвигается из центральной части России. Когда ожидать дожди и прогнозируют ли ливни, медиахолдингу «Первый областной» рассказала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского ЦГМС Екатерина Выходцева.

Так, область окажется в центре циклона в пятницу, 25 июля, все время до этого будут идти кратковременные дожди (до 14 мм осадков) с небольшими перерывами. При обострении атмосферных фронтов могут пойти ливни (осадки до 29 мм).

«Основная масса сильных осадков вероятнее всего выпадет в горных районах, а также на юге области. В выходные осадки ослабеют в связи с продвижением циклона дальше на восток», — отметила Екатерина Выходцева.

В понедельник небольшие и умеренные дожди возобновятся. Сервис «Яндекс. Погода» также прогнозирует пасмурную погоду и дожди вплоть до конца июля.