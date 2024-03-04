Челябинскую молодежь приглашают принять участие в региональном фестивале «Действуй!»

Организаторы обещают насыщенную и интересную программу

14 и 15 марта в Челябинске во дворце спорта «Юность» пройдет региональный фестиваль «Действуй!», приуроченный к Всемирному фестивалю молодежи, который проходит с 1 по 7 марта в Сочи на федеральной территории «Сириус». Участникам мероприятия — молодежи в возрасте от 14 до 35 лет — обещают деловую, культурную, концертную, спортивную, выставочную, полезную, детскую и региональную программы, сообщили в пресс-службе главного управления молодежной политики региона.

На фестивале организуют маркет «Арт-молодость», где можно будет приобрести уникальные вещи южноуральских брендов, а также различные мастер-классы, концертную площадку с молодежными деятелями региона, благотворительные акции и многое другое. Также на фестивале будут представлены молодежные и образовательные организации, штабы общественных инициатив, штаб #МЫВМЕСТЕ, а также организации, представляющие различные отрасли региона.

Спикеры из числа участников и волонтеров из Челябинской области, которые сейчас принимают участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, поделятся своим опытом. Также на региональный фестиваль приедут иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи. Всего ожидается 60 иностранных делегатов из 31 страны.

Завершится мероприятие громким концертом группы The Hatters.

Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Региональный фестиваль «Действуй!» пройдет при поддержке правительства Челябинской области.

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