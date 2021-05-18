Челябинскую молодежь приглашают на Северный полярный круг

Прием заявок на участие в форуме «Утро — 2021» продлили

Регистрация на первый кейс-форум «Утро −2021» продлена до 21 мая. В этом году часть мероприятия пройдет в онлайн формате, а в финале участники форума встретятся в Салехарде с 3 по 9 июля.

«Для того, чтобы заявка была рассмотрена, нужно зарегистрироваться не только на сайте кейс-форума, но и в АИС „Гранты. Молодёжь России“. Из списка предложенных мероприятий следует найти кейс-форум „УТРО“, выбрать одно из семи тематических направлений и прикрепить в анкете ссылку на облачное хранилище со своим творческим заданием. Если оно сделано в гугл-форме, нужно написать в строке „Задание выполнено“. Сделать это необходимо до 24 мая»,- поясняют организаторы форума.

Он пройдет по семи тематическим трекам: «Урал Исследовательский», «Урал Цифровой», «Урал Творческий», «Урал Урбанистический», «Урал Образовательный», «Урал Туристический», «Урал Экологичный». Особенность форума — его проведение внутри городского пространства, открытые мероприятия смогут посещать местные жители.

Участники форума также познакомятся с богатым природным и культурным достоянием Ямало-Ненецкого автономного округа: совершат этнографическую поездку в стойбище, восхождение к леднику Романтиков.

Все семь треков готовят регионы УрФО. Например, организаторы трека «Урал урбанистический» — Ханты-Мансийский автономный округ − Югра пригласили к участию в молодежном форуме ночного мэра Ульяновска Павла Андреева, проектную группу «8» и организаторов «Том Сойер феста».

Участники одного из направлений разработают план, как восстановить фасад дома в коми-деревне, а на кейс-форуме воплотят идею в жизнь. Другая группа создаст сценарии развития пешеходной улицы Салехарда. Созданные кейсы выставят на общественное обсуждение, а администрация города примет лучший проект за основу будущего благоустройства.

Челябинская область готовит трек «Урал образовательный». На нем участники узнают о 4К-модели soft skills и разберут уровни развития компетенций, а в финале создадут онлайн-курс на основе приобретённых знаний.

На треке участники узнают о новой профессии педагогического дизайнера − разработчика образовательной программы, который конструирует её на основе мотивации ученика и практики. На этой площадке организаторы ждут молодых педагогов школ или студентов педуниверситетов. Экспертами трека станут члены Ассоциации российских тренеров «АРТа» — Инесса Абрамян, за плечами которой проекты Skillbox, Теплица социальных технологий и другие основатель образовательного агентства «Фактор» Вадим Матвеев, а также эксперты университета Сбербанка.