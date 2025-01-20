Челябинскую лыжероллерную трассу «Карпов пруд» сдадут летом‑2025

Объект находится на втором этапе строительства

Лыжероллерную трассу «Карпов пруд» между СНТ «Мичуринец» и поселком Тарасовка сдадут в июне 2025 года. Об этом сегодня, 20 января, на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы по строительству Владимир Шамне, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В данный момент объект находится на втором этапе строительства, трасса готова на 56%.

На объекте должны появиться вакс-кабины, хозблок, судейский корпус, биатлонное стрельбище, спортивные площадки и физкультурно-оздоровительный комплекс. Длина трассы составит 3,75 километра.

Планируется, что в центре будут развиваться лыжероллерный и роллерный спорт, биатлон, стрельба из лука, ачери-биатлон и спортивное ориентирование.