Челябинскую квартиру затопило грибами из канализации

Жильцы понесут затраты, но виновников найти сложно

Необычная бытовая ситуация сложилась у молодого челябинца Владислава Скобликова. В квартире, которую он снимает с девушкой, произошел потоп из-за засора канализации… грибами. Из унитаза и ванной через край лилась вода с целыми шляпками и ножками от грибов. Только через два часа засор удалось устранить, однако из-за воды взбух новый ламинат. Теперь нужно распрощаться с несколькими десятками тысяч рублей, чтобы привести все в порядок. Виновника найти практически невозможно, но есть вариант, по которому все-таки можно получить компенсацию. Подробности — в материале медиахолдинга «Первый областной».

Необычный коммунальный потоп произошел в доме № 54б на улице Чайковского. Влад рассказывает, что он был в тот момент на работе. Неожиданно ему написала его девушка, которая рассказала о случившемся. Вода дошла до порога дверей в санузел, а затем стала переливаться уже в коридор. Но больше всего ребят удивило, что в воде плавали грузди и лисички.

«Это продолжалось часа два, пока не пришел сантехник. До семи вечера мы занимались тем, что все убирали. Главное, что ламинат вздулся, а кто за это платить будет? Как надо додуматься, чтобы в унитаз смыть грибы целиком, со шляпками и ножками?» — недоумевает парень.





Сантехник из управляющей компании показал Владиславу фотографии из подвала: там сток полностью засорился. Грибы, по его словам, «хлестали вулканом». Насчет компенсации все молчат, а предполагаемый виновник потопа просто не открывает дверь. Сейчас Владислав думает, как найти и привлечь его к ответственности, потому что только за замену ламината придется выложить несколько десятков тысяч рублей.

Руководитель группы компаний «Заречье», обслуживающей этот дом, Владислав Овчинников отметил, что если собственник столкнулся с засором общедомовой системы, то нужно вызывать «управляйку». Проводится первый осмотр после затопления, а потом еще один — не ранее трех дней после просыхания. Это нужно, чтобы установить величину ущерба. Конечно, вины УК в этом нет хотя бы потому, что она не пользуется канализацией в доме. При этом он уточнил, что общедомовое имущество все же ответственность управляющей организации. Она может выплатить ущерб или решить вопрос с ремонтом, а в дальнейшем уже разыскивает виновника.





Если найти его не удалось, то эти расходы идут в счет общего содержания дома, то есть за чью-то ошибку заплатят все собственники. Для получения компенсации нужно написать заявление в УК, после чего составляют акт, а сметчик подсчитывает ущерб. Далее решается вопрос о компенсации или ремонте. Однако все упирается в различные нюансы, которые разъяснила адвокат из коллегии адвокатов «Защитник» Мария Дементьева.

«Вопрос, связанный с виновностью, решает эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями по установлению события и причинно-следственной связи, которая привела к этому событию. Сам собственник и УК могут только лишь предполагать, по чьей вине произошло затопление. Всегда при любом затоплении необходимо составить акт о затоплении и обратиться в управляющую компанию. Необходимо зафиксировать факт затопления и его объем, определить, что пострадало в результате затопления. УК может написать о том, почему произошло затопление, но здесь тоже все не так очевидно», — говорит юрист.

В данном случае была задействована общедомовая коммуникация, поэтому «управляйке», по ее словам, придется доказывать, что она содержала это имущество добросовестно, в том числе установила в канализацию трубу положенного диаметра. Иногда этот диаметр меньше норматива, и засорение этой трубы происходит чаще. Граждане могут выкидывать в унитаз много чего, и это может приводить к засору, а может и не приводить. Проще говоря, еще предстоит установить, были ли именно грибы причиной засора.





«Нельзя однозначно сказать, что виноват собственник, который смыл грибы. Управляющей компании нужно доказать свою добросовестность и невиновность в этой ситуации. Они должны полностью предоставить доказательства того, что все было в порядке. Компания может обратиться в правоохранительные органы, к тому же участковому, для оказания содействия в установлении виновного лица, ведь у нас есть не только гражданско-правовая ответственность, но еще и административная, и уголовная», — говорит Мария Дементьева.



Прежде всего, все упирается в акт: если «управляйка» не идет на контакт, то нужно зафиксировать потоп на фото или видео, подать ей заявку по телефону, электронной почте, через сайт ГИС ЖКХ или просто заказным письмом. В акте отображаются объемы затопления и самого события. Далее можно написать заявление в УК об ущербе: если нет чеков, подтверждающих стоимость ремонта, то нужно вызвать оценщика, который определит, сколько будет стоить восстановительный ремонт. Далее нужно еще одно заявление в УК о взыскании этих средств с нее, потому что причина затопления — выход из строя общедомовой системы.

Собственник и сам может обратиться к участковому с заявлением о том, что пострадало общее и личное имущество, в котором он просит установить виновное лицо и провести проверку на наличие признаков административного правонарушения или преступления. Общий срок исковой давности по таким делам составляет три года, поэтому лучше не затягивать с решением этого вопроса.