Челябинскую компанию назвали именем заслуженного конструктора Александра Брейгина

Он основал предприятие «НИИИТ‑РК», которое занимается созданием радиотехнических комплексов для боевых кораблей

Научно-производственная компания «Научно-исследовательский институт по измерительной технике — радиотехнические комплексы» (АО «НИИИТ-РК») сменила название. Информация об этом появилась в Едином государственном реестре юрлиц. Со 2 июня структура носит имя своего основателя Александра Брейгина — заслуженного конструктора России.

ЗАО НИИИТ-РК было создано в 1993 году. Сейчас предприятие известно по всей России. Оно работает с Военно-морским флотом в части радиотехнических комплексов для боевых кораблей. Еще одно направление предприятия — разработка, производство и модернизация контрольно-поверочной аппаратуры для бортового оборудования гражданских и военных самолетов и вертолетов.

Александр Меерович Брейгин — заслуженный конструктор России, почетный радист и ветеран труда СССР. В Челябинске он был известен как лидер в области создания радиоэлектронных средств навигации и управления летательными аппаратами наземного и морского базирования. Он участвовал в разработке средств управления корабельной авиацией, например, для таких тяжелых крейсеров, как «Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий».

Александр Брейгин награждался почетными грамотами администрации Челябинска и Челябинской области. Александра Мееровича не стало в октябре 2020 года. Сейчас компанию возглавляет его сын — Дмитрий Брейгин.