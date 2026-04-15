Челябинскую кадровую программу для ветеранов СВО оценили в Свердловской области

﻿Занятия чередовались с общением и спортом

Участники свердловской программы «Управленческие кадры Урала» высоко оценили опыт челябинских коллег. В Миасском округе прошла совместная встреча двух образовательных проектов для ветеранов специальной военной операции.





Владимир Стерхов, финалист свердловской программы и директор екатеринбургской школы, поделился впечатлениями от визита в Челябинскую область.





«Мы очень благодарны, что нас пригласили. Челябинская и Свердловская области исконно были друзьями, и мы видим это сразу, как только заехали, — теплый прием, как будто приехали не в гости. Все участники программ — боевые братья, люди, которым удалось увидеть диалог жизни и смерти. Любая встреча для нас праздник», — сказал Владимир Стерхов.

Он отметил, что на встрече нашлись сослуживцы: кто-то служил в одном подразделении, кто-то — в однотипных на территориях двух областей. По словам Владимира, обучение в свердловской программе тоже строится по модульному принципу: встречи с главами муниципалитетов, министрами, представителями бизнеса и депутатами.





«Эти диалоги на равных дают не просто опыт, а понимание того, на что мы способны. Встречи с людьми, которые добились успеха в государственной или муниципальной службе, помогают мотивироваться и понимать, что мы тоже на это способны», — пояснил он.

Владимир Стерхов до службы работал специалистом-кинологом в подразделении спецназа Росгвардии. В зону СВО отправился в составе подразделения с самого начала. Сейчас он руководит школой и готовит выпускной проект на тему формирования здоровой личности подростка с помощью участников специальной военной операции.

«Как мы можем транслировать свой опыт для детей? Объяснить, что такое хорошо, что такое плохо, что есть грань, которую переходить нельзя. Быть учителем и педагогом совсем не легче, чем быть на фронте. У нас есть своя передовая, с которой мы боремся. Вмешательство извне продолжается, мы не должны недооценивать соперника. Работа с детьми очень сложна эмоционально, нужно быть эмпатичным и подходить к каждому ребенку индивидуально», — подчеркнул директор.





Он также выразил уверенность, что совместные мероприятия, такие как товарищеский матч по футболу между командами двух программ, помогают укреплять связи.

«Любая поставленная задача будет выполняться: Челябинская ли, Свердловская области — все в нужный момент объединятся и станут в один строй», — заключил он.