Челябинскую электричку до Каменска-Уральского сократили из-за путевых работ

Конечной станцией на один день станет Нижняя

Ежедневный электропоезд № 6258 Челябинск — Каменск-Уральский в воскресенье, 10 сентября, будет следовать только до станции Нижняя. Корректировка маршрута связна с путевыми работами. Об этом сообщили сегодня в пресс-служба Свердловской пригородной компании.

Расписание движение электрички останется прежним. Их Челябинска поезд отправится в 17:40 по местному времени. Прибытие на станцию Нижняя — в 20:18. Далее поезд не пойдет.

Изменения будут действовать только один день. В понедельник, 11 сентября, электричка вернется к прежнему маршруту.