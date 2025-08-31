Челябинскую ЕДДС переведут в мессенджер MAX

На национальную платформу уже перешло правительство региона

Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Челябинска в ближайшее время перейдет в национальный мессенджер MAX. Об этом сообщили в телеграм-канале ЕДДС.

«В связи с планируемым переходом в мессенджер MAX для обеспечения непрерывного доступа к актуальной информации рекомендуется установить это приложение»,— говорится в сообщении.

Теперь уведомления о непогоде, пожарной обстановке, отмене занятий и многом другом будут появляться в национальном мессенджере.

Напомним, каналы в MAX уже создали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и правительство региона.