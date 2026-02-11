Челябинской школьнице грозит уголовное дело из‑за постов в мессенджере

Ее подозревают в том, что она оправдывала терроризм в соцсетях

В Калининском районе Челябинска следователи возбудили уголовное дело против 16-летней девушки. Ее подозревают в том, что она публично оправдывала терроризм в интернете, сообщает следственное управление СК РФ по Челябинской области.

По версии следствия, с конца марта до середины апреля 2025 года девушка размещала в своем сообществе в одном из мессенджеров посты, где одобряла насилие и поддерживала террористическую деятельность.

Дома у школьницы уже прошел обыск. Сейчас решается, какую меру пресечения избрать и будут ли предъявлять официальное обвинение.

В Следственном комитете напоминают: за оправдание терроризма и призывы к насилию в интернете можно получить реальный срок. Ответственность по таким статьям наступает с 16 лет.