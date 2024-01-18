В Челябинской области продолжается обновление автопарка медучреждений

Горбольница Южноуральска получила новую LADA Niva для доставки медработников к пациентам

Новая LADA Niva пополнила автопарк горбольницы Южноуральска. Автомобиль поступил в медицинскую организацию в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Автомобиль предназначен для оказания помощи жителям и будет использоваться для перевозки медицинских работников на дом к пациенту, а также для перевозки биологических материалов для исследований.

«Служебный транспорт приобретен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, за счет средств областного бюджета. Автомобиль современный, с высокой степенью проходимости. Данный автомобиль будет использоваться для работы в амбулаторно-поликлиническом звене, а также для нужд лаборатории», — рассказал главврач горбольницы Южноуральска Рустам Шаймарданов.

Машина уже прошла регистрацию в ГИБДД и может использоваться по назначению.

Напомним, задача программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» — сделать медицинскую помощь населению сельских районов более качественной и доступной. Для этого на федеральном и региональном уровнях активно проводится работа по устранению дефицита медицинских кадров, замене автотранспорта, приобретению оборудования, строительству и установке новых объектов, а также ремонту действующих медицинских организаций.