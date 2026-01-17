Челябинской области исполнилось 92 года

Южный Урал зарекомендовал себя как регион абсолютных возможностей

Сегодня, 17 января, Челябинская область отмечает 92-й день рождения. Южный Урал — уникальный край, который славится живописной природой, богатой историей и многонациональной культурой. Но главная ценность региона — его сильные, талантливые и трудолюбивые жители.

«Во все времена наш край был и остается опорой страны, одним из мощных промышленных и стратегических центров России. В летописи Южного Урала немало памятных и героических событий, легендарных имен наших земляков, прославивших родную область», — отметил губернатор Алексей Текслер.

Нынешнее поколение берет пример со своих предшественников и продолжает лучшие трудовые и воинские традиции. Южноуральцы успешно движутся к достижению масштабных целей, а военнослужащие с честью отстаивают интересы Родины в зоне спецоперации.

«Мы с оптимизмом смотрим в будущее, всем миром поддерживаем бойцов и твердо верим в победу», — добавил глава региона.

Челябинская область — регион абсолютных возможностей. Здесь проводится колоссальная работа, направленная на создание комфорта, благополучия и развитие местных жителей. На Южном Урале успешно развиваются аграрно-промышленный комплекс, ИТ-индустрия, производство роботов, строительство. Здесь можно получить отличное образование. Для детей открывают новые школы, детские сады, инженерные и агроклассы. А развитая инфраструктура и удивительной красоты природа привлекают сюда большой поток туристов, который увеличивается с каждым годом.