Челябинскому Молодежному театру — 60 лет

Чуть больше чем за полвека он представил 300 премьер

Сегодня, 1 октября, 60-летний юбилей отмечает Челябинский Молодежный театр. Позади — порядка 300 премьер на основе лучших мировых произведений и пьес современных драматургов, смена зданий и даже названия: до 2011 года он был известен как ТЮЗ — театр юных зрителей.

«Сегодня в Молодежном театре гармонично сочетаются лучшие классические традиции и новаторские приемы. Ювелирно вплетены в театральный репертуар просветительские проекты: экскурсии, читки, мастер-классы. Они помогают по-новому взглянуть на сценическое искусство и привлекают молодых зрителей»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что на сцене Молодежного театра просто и открыто говорят о вечных ценностях, и пожелал ему и дальше оставаться таким уникальным местом.

Молодежный театр был образован решением Облисполкома в 1965 году. Первым спектаклем, поставленным на его сцене, стал «Золотой ключик» по Алексею Толстому.

На счету театра — множество побед в российских и международных конкурсах. Кроме того, в 2016 году коллективу театра была объявлена благодарность президента России за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства.

В новом сезоне театр представит восемь премьер. Упор сделают на взрослого зрителя.