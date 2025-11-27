Челябинскому бизнесу показали, как рассказывать об экологии

Мастер-класс для пиарщиков провели и эксперты «Первого областного»

Бизнес Южного Урала ратует за работу с журналистами на одной волне. С челябинскими промышленниками и производственниками встретились эксперты по связям с общественностью. Как стать привлекательными для аудитории в соцсетях, омолодить кадры и рассказать о сложной работе просто, — учили на мастер-классе «PR как искусство: допустимые и недопустимые инструменты».

Встреча прошла 27 ноября в офисе «Мой бизнес» в Челябинске. В ней приняли участие не только представители предприятий, но и студенты журналистики и PR ЮУрГУ. Мастер-класс организовал Координационный совет при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии совместно с АО «Обл-ТВ».

«Цель мероприятия — выстраивание конструктивной работы СМИ и промышленности при освещении природоохранной деятельности. Важно показывать и рассказывать людям о той работе, которую наши региональные предприятия ведут по снижению выбросов. При этом нужно сделать это понятно, интересно и с соблюдением всех требований законодательства», — пояснила заместитель председателя экосовета Екатерина Сперанская.





Когда речь идет о СМИ и бизнесе, всегда встает вопрос рекламы. Какие публикации можно считать рекламой и почему изданиям могут грозить штрафы за упоминание позитивной работы того или иного предприятия — объяснила заместитель руководителя Челябинского УФАС Наталья Мартынюк.

Закон о рекламе вносит новые коррективы в информационную повестку не только традиционных СМИ, но и соцсетей. Например, информация с товаром и ценой на сайте производителя или его странице в соцсетях не будет считаться рекламой — это медиавитрина. А вот уже репост такой информации в любом паблике или нетематическом сообществе — реклама, и админа такого паблика может ждать штраф.

«Заявлений по незаконному размещению рекламы много, мы, как надзорное ведомство, занимаемся в последнее время только прецедентами с заявлениями. Хотя выявляется немало нарушений и в ходе мониторинга соцсетей», — пояснила Наталья Мартынюк.





Модератором мастер-класса выступила представитель медиахолдинга «Первый областной» — заместитель генерального директора по цифровым медиаресурсам АО «Обл-ТВ» Дарья Годунова. Вместе с советником руководителя по GR и PR южноуральского подразделения «Росавтодора» Валентиной Родиковой они подробно разобрали варианты эффективной работы бизнеса или ведомств с изданиями. При этом речь не шла о коммерческих историях и нативной рекламе.





От того, как журналист донесет до аудитории свои впечатления о работе предприятия, может зависеть репутация последнего. Как сделать это грамотно, безошибочно, современно, актуально и интересно — красной строкой обсудили сегодня на мастер-классе. Высокий уровень такой работы оценивают и федеральные эксперты: материалы челябинских журналистов всегда в топе всероссийского конкурса на лучшее освещение дорожной темы.





«Мы всегда открыты для диалога, выступаем за интересную подачу и объективную информацию. И медиахолдингу, как крупнейшему игроку на медиаполе региона, очень важно рассказывать жителям о том, что успешного сделано на Южном Урале. В вопросах экологии за последние годы проделана колоссальная работа: это и природосберегающие технологии, снижение выбросов, очистка рек, рекультивация полигонов. Об этом важно и нужно рассказывать», — пояснила Дарья Годунова.

Представитель проектного офиса по развитию промышленного туризма в Челябинской области Айгерим Хасанова рассказала об успешных кейсах внедрения туризма на предприятия: от крупных гигантов (ПАО «ММК») до локальных кофеен, сыроделен и ферм.





После встречи было решено проработать памятку с алгоритмом работы: кому, как и какими способами можно и нужно рассказывать о продуктах, товарах, социальных и экологических проектах.





Напомним, Челябинская область участвует в нацпроекте «Экологическое благополучие» в программе «Чистый воздух». Среди 12 городов-участников южноуральские города — Челябинск и Магнитогорск — показали высокую позитивную динамику: объем выбросов снизился более чем на 20 процентов. Это результат планомерной работы: в области предприятия-промышленники подписали, а в некоторых случаях и сами инициировали подписание, соглашения с правительством региона о дополнительных мерах по снижению воздействия на экологию. В целом Южный Урал не просто позиционирует себя как привлекательный регион для туризма и инвестиций, но и показывает в рейтингах и мероприятиях активное участие в экологической повестке и его результативность. Именно из Челябинской области вышли в тренд такие понятия как «экостандарт» и «экопрогресс».