Челябинскому ансамблю танца «Урал» — 45 лет

Коллектив является признанным лидером народного хореографического искусства

Сегодня, 1 августа, Государственный академический ансамбль танца «Урал» Челябинской государственной филармонии отмечает 45‑летие. Танцевальному коллективу рукоплещут не только на российской сцене, но и за рубежом. Кроме того, в копилке ансамбля — большое количество различных наград, которые доказывают: «Урал» — подлинный лидер народного хореографического искусства.

«В истории ансамбля — множество побед на крупных фестивалях. Челябинским артистам рукоплескали даже в Бразилии, где на конкурсе Федерации международных танцевальных фестивалей наш коллектив по праву получил титул чемпиона по народным танцам, а также награду за лучшую хореографию»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Успешные выступления на российских и мировых площадках доказывают высокий профессионализм и мастерство танцоров. Коллектив не только приносит радость людям, но и продвигает Челябинскую область в мировом социокультурном и медийном пространстве, добавил глава региона.

Алексей Текслер пожелал ансамблю в юбилейный год творческого расцвета и удачи во всех начинаниях.

Кстати, у Концертного зала имени Сергея Прокофьева сегодня тоже юбилей — 75 лет. Вспомнили, как он появился.