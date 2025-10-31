Челябинского врача Артемия Лахно наградил министр здравоохранения РФ

Он участвовал в сопровождении ликвидации последствий в зоне СВО

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко наградил специалиста Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Артемия Лахно, который занял 1 место в премии «Лучший врач-эксперт».

«Артемий Владимирович — настоящий профессионал своего дела, обладающий выдающимися качествами, такими как логическое мышление, аналитический склад ума, наблюдательность и внимательность», — прокомментировали в Минздраве Челябинской области.

Артемий Лахно активно занимается научной работой и в 2022 году успешно защитил кандидатскую диссертацию. Его вклад в судебно-медицинскую экспертизу значим: он принимал участие в экспертном сопровождении ликвидации последствий на территории проведения специальной военной операции.