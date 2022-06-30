Челябинского школьника выгнали с ЕГЭ по обществознанию за шпаргалку

В этом году молодой человек уже не сможет поступать в вуз

Накануне, 29 июня, прошел резервный день сдачи ЕГЭ по химии и обществознанию. Одного школьника выгнали с экзамена за шпаргалку, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Экзамены прошли в штатном режиме. При процедуре печати экзаменационных материалов в аудиториях и при сканировании бланков ответов участников экзамена никаких сбоев не зафиксировано. Но с ЕГЭ по обществознанию был удален участник за наличие шпаргалки»,

— замечают в пресс-службе.

Экзаменационная работа по обществознанию состояла из двух частей и включала 25 заданий: 16 заданий с кратким ответом и 9 — с развернутым. На ее выполнение отводили 3,5 часа.