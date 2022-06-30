«Экзамены прошли в штатном режиме. При процедуре печати экзаменационных материалов в аудиториях и при сканировании бланков ответов участников экзамена никаких сбоев не зафиксировано. Но с ЕГЭ по обществознанию был удален участник за наличие шпаргалки», — замечают в пресс-службе.
Экзаменационная работа по обществознанию состояла из двух частей и включала 25 заданий: 16 заданий с кратким ответом и 9 — с развернутым. На ее выполнение отводили 3,5 часа.
Экзаменационная работа по химии включала 34 задания: 28 из них предполагали краткий ответ, еще 6 — развернутый. На этот экзамен также давали 3,5 часа. Результаты будут известны не позднее 13 июля.
Ранее двух школьников выгнали с пересдачи ЕГЭ по математике в Челябинской области. Выпускники пронесли на экзамен телефон и шпаргалки.
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