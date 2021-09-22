Челябинского подростка лишили пенсии сироты из-за долгов умершего отца

Прокуратура добилась возврата незаконно удержанных выплат

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска добилась через суд возврата незаконно удержанной пенсии по потере кормильца. В ведомство обратилась челябинка, которая попросила проверить законность удержания пенсии внука в связи со смертью родителей. Деньги были удержаны из-за задолженности умершего отца, на чье имя был открыт счет для начисления пенсии. Вся удержанная сумма вернется подростку, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В надзорное ведомство обратилась опекун подростка, она попросила проверить, насколько законно удержание пенсии по потере кормильца в счет списания долгов умершего отца.

«На счет в банке, открытый на имя отца, перечислялась пенсия по случаю потери кормильца на несовершеннолетнего. После смерти отца со счета были удержаны денежные средства в счет погашения его задолженностей по исполнительным производствам», — пояснили в прокуратуре.

Но пенсия предназначалась ребенку и не могла быть удержана в счет погашения долгов отца. Прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании денег собственностью ребенка и их возврате. Судом требования прокурора удовлетворены, но решение суда обжаловано одним из ответчиков. Однако областной суд в апелляции оставил решение суда первой инстанции без изменений.