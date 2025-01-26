Челябинского перевозчика оштрафуют за трещины на стеклах и грязь

На автобусы, следующие по маршруту №22а, регулярно поступают жалобы

На этой неделе в Челябинске сотрудники регионального Миндортранса проверили транспорт, который работает на маршруте № 22а «ЧКПЗ — Улица Генерала Брусилова», после многочисленных жалоб горожан. В результате на 9 машинах было выявлено 25 нарушений. Как сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров в своем телеграм-канале, перевозчику будет выставлен штраф.

В числе основных нарушений, которые были выявлены при проверке машин, оказались грязь, следы повреждений, трещины на стеклах, несоответствие единым требованиям по экипировке салона и неработающая система автоматического информирования пассажиров.

«Нарушения зафиксированы, перевозчику будет выставлен штраф на 25 тысяч рублей»,— уточнил Александр Егоров.

В комментариях к посту он уточнил, что такая сумма штрафа выставлена лишь за одну точечную проверку, а за месяц вместе с транспортной работой сумма штрафа возрастает до нескольких миллионов рублей.

Согласно информации из открытых источников, маршрут обслуживает ООО «Альфа».