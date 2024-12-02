Челябинского перевозчика оштрафуют за невыход автобусов на маршрут № 10к

Также будет усилен альтернативный маршрут № 10

Утром первого декабря челябинцы заявили о серьезных перебоях в работе маршрутки № 10к, которая связывает ЧМК и ТРК «Родник». Информация подтвердилась, в итоге перевозчика оштрафуют за плохое исполнение госконтракта, а на линию выведут дополнительные автобусы альтернативного маршрута, сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

С начала этого года маршрут обслуживает компания «Никита Кожемяка» (директор — Чадаев Никита Викторович).

«Из-за длительной поставки транспортных средств заводом-изготовителем прошлой зимой, несением бремени лизинговых платежей, кадровым дефицитом и снижением цены контракта при проведении конкурса перевозчик не в состоянии выполнять требования контракта, поэтому 1 декабря вместо 16 на линию вышли не более четырех машин», — отмечается в сообщении.



По данному факту возбуждено производство в Арбитражном суде Челябинской области. Перевозчику будут начислены штрафы. Но государственный контракт до решения суда не расторгается.

Чтобы жители ЧМК не остались без транспорта, будет усилена работа маршрута № 10, который связывает ЧМК с парком Гагарина. Вместо 15 на линию выйдут 25 машин, они будут ходить с интервалом 10 минут.