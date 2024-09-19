Челябинский «Нарвал» ставят на военные катера

Российская техника модернизируется благодаря челябинским разработкам

Модуль «Нарвал» усовершенствовали на предприятии «Электромашина». Очередной боевой российский катер стал сильнее благодаря челябинским разработкам. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода».

Что изменилось по сравнению с базой: стало больше функций, лучше характеристики и блок управления, модернизирован вычислительный модуль и защищен корпус.

Перспективный модуль разработан по госконтракту и уже смонтирован на катера в Севастополе.

Чтобы оборудование быстрее встало на защиту государственных интересов, его настройкой занимались практически в три смены.