Челябинское УФАС завело дело после рассылки рекламных листовок, похожих на квитанции ЖКХ

На компанию, которая распространяла рекламу, пожаловались жители Магнитогорска

Челябинские антимонопольщики возбудили дело по рекламе поверки приборов учета воды, так как листовки сильно напоминали квитанции от коммунальных организаций. Кроме того, на листовке была некорректно указана информация о компании, сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

На рекламу от «ЖилСервис» пожаловались жители Магнитогорска, которые обнаружили листовки в своих почтовых ящиках. Они возмутились тем, что выглядят листовки точь-в-точь как квитанции: они имели такое же оформление, а еще штрих-код и ссылку на нормативные документы. Кроме того, название компании было написано не так, как положено по закону.

«По мнению антимонопольной службы, отсутствие указанных сведений и сходство рекламных листовок с коммунальными извещениями могут искажать смысл информации и вводить в заблуждение потребителей рекламы. Антимонопольный орган усматривает признаки нарушения Закона о рекламе при распространении данной рекламной информации»,— сообщили в ведомстве.

Заседание комиссии назначено на 16 января 2024 года.