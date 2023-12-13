Челябинские антимонопольщики возбудили дело по рекламе поверки приборов учета воды, так как листовки сильно напоминали квитанции от коммунальных организаций. Кроме того, на листовке была некорректно указана информация о компании, сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.
На рекламу от «ЖилСервис» пожаловались жители Магнитогорска, которые обнаружили листовки в своих почтовых ящиках. Они возмутились тем, что выглядят листовки точь-в-точь как квитанции: они имели такое же оформление, а еще штрих-код и ссылку на нормативные документы. Кроме того, название компании было написано не так, как положено по закону.
«По мнению антимонопольной службы, отсутствие указанных сведений и сходство рекламных листовок с коммунальными извещениями могут искажать смысл информации и вводить в заблуждение потребителей рекламы. Антимонопольный орган усматривает признаки нарушения Закона о рекламе при распространении данной рекламной информации»,— сообщили в ведомстве.
Заседание комиссии назначено на 16 января 2024 года.