Челябинское УФАС возбудило дело против Альфа‑банка из‑за рекламы кешбэка

Поясняющая информация о предложении в рекламе исчезала слишком быстро

Челябинские антимонопольщики возбудили дело против АО «Альфа-банк» по признакам нарушения в рекламе «суперкешбэка». Сноски с поясняющей информацией в рекламе, которая транслировалась на телевидении, были трудны для восприятия и быстро исчезали, сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Речь идет о рекламе, в которой сообщалось о кешбэке в размере до 100% при вращении барабана в приложении и 30% в категориях. Поясняющие сноски о том, что размер кешбэка стартует с 0,5%, а максимальная сумма равна 5000 в месяц, зрители едва ли успевали прочитать.

«Потребители не получали необходимую информацию обо всех условиях использования рекламного предложения. Челябинское УФАС России возбудило дело. В случае установления вины организации ей грозит штраф»,— уточнили в ведомстве.