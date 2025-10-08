Челябинское УФАС внесло в черный список подрядчика из Владимира

Компания, получившая 3,5 миллиона рублей, так и не приступила к восстановлению архитектурных элементов

Челябинское УФАС включило компанию «ТЕРМОПРО» из Владимира в Реестр недобросовестных поставщиков. Причиной стало полное невыполнение подрядчиком работ по восстановлению архитектурных элементов в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В феврале 2025 года между «ТЕРМОПРО» и Управлением капитального строительства Магнитогорска был заключен государственный контракт на сумму около 3,5 миллиона рублей. По условиям договора подрядчик обязан был провести работы по восстановлению архитектурных элементов в период с 1 мая по 30 ноября 2025 года.

Однако компания так и не приступила к исполнению своих обязательств. В связи с грубым нарушением условий контракта заказчик был вынужден расторгнуть его в одностороннем порядке.