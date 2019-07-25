Челябинское УФАС проверит цены в маршрутках

Проверка началась по факту обращения граждан.

Челябинская антимонопольная служба проверила цены на маршрутах № 128 и №123. Пассажиры транспорта оказались возмущены резким подорожанием цен, вместо 35 рублей – 39. Маршрутки курсируют между Челябинском и Копейском.

Оказалось, на данных маршрутах работают две транспортные компании, обе имеют нерегулируемый тариф на проезд. Это значит, что маршрутные такси сами вправе устанавливать цену.

«Мы направили перевозчикам запросы обоснования новой стоимости проезда — ответ пока получили от одной из двух компаний. Они сообщили, что установили разные цены в зависимости от протяженности маршрута»,



– пояснила Елена Рысева, заместитель руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

Перевозчики объяснили, что подъем цен связан с увеличением стоимости бензина, установки камер и тахографов. Елена Рысева заметила, что цена на проезд в Челябинске не выше чем в других областях, поэтому только предстоит разбираться в обосновании жалоб.

