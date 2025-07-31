Челябинское УФАС оштрафовало за сговор в школьном питании на 5,1 млн рублей

В действиях семи участников торгов усмотрели антиконкурентное поведение

Челябинское УФАС России установило сговор и антиконкурентное поведение в действиях пяти организаций и двух индивидуальных предпринимателей. Все они участвовали в торгах по организации горячего школьного питания в школах Челябинска и области.

В качестве наказания на них наложили штраф на общую сумму 5,1 миллиона рублей.

С 2022 по 2024 годы эти субъекты совместно участвовали в 27 закупках, используя антиконкурентные модели «единственный поставщик» и «единственный победитель». Главной целью сговора антимонопольная служба сочла обеспечение победы конкретного участника и поддержание цен на торгах.

Челябинское УФАС передало материалы дела в правоохранительные органы, что привело к возбуждению уголовного дела по статье 178 УК РФ. Большинство участников картеля — субъекты малого и среднего предпринимательства, и штрафы были назначены в размере половины предусмотренных законодательством сумм.

Согласно законодательству, соглашения между конкурентами, которые приводят к изменению цен на торгах, признаются картелем и подлежат запрету, сообщается на сайте регионального УФАС.