«Челябинское такси» выплатит 1,4 млн рублей сбитой маршруткой девочке

Несчастный случай произошел два года назад: ребенок чудом выжил, но стал инвалидом

Ленинский районный суд Челябинска постановил выплатить 1,4 млн рублей школьнице, которую сбила маршрутка. Деньги должны взыскать с ООО «Челябинское такси» — по его маршруту в день ДТП и ехал пазик. Сам водитель отделался легким испугом: его не лишили водительских прав, лишь дали 1,5 года условно. Получить выплату за моральный ущерб семье будет проблематично: на счетах компании «Челябинское такси», как утверждают его владельцы, нет денег.

В декабре 2020 года девятилетняя Саша с подругами возвращалась с прогулки. На переходе у Дворца культуры ЧТПЗ ее протаранил маршрутный пазик, ехавший по маршруту № 218. Позже следствие установит, что девочка переходила дорогу на зеленый свет, а маршрутка летела на запрещающий движение желтый.

В больницу Саша попала с разбитым черепом. Около месяца девочка провела в реанимации и выжила только чудом. Потом полгода заново училась есть, ходить, говорить. Но восстановиться до конца не смогла. Саше оформили инвалидность: у нее сознание пятилетней девочки. Врачи не знают, обратимо ли это. А психологи заставляют семью перевести Сашу в коррекционную школу.

«Прежняя жизнь разбита. Что будет дальше, вообще неясно. Поэтому мы подали в суд, чтобы получить компенсацию за моральный ущерб. Сколько пролито слез из-за всей этой ситуации, и не расскажешь»,

— говорит бабушка Саши Наталья Захарова.

Сначала Ленинский районный суд обязал маршрутчика Данилова выплатить близким Саши 900 тысяч рублей компенсации. Но мужчина обжаловал приговор и потребовал, чтобы долг переложили на ООО «Челябинское такси», по маршруту которого он работал на линии. В итоге Челябинский областной суд направил дело на повторное расследование.

Очередное судебное заседание состоялось на днях. На этот раз Ленинский районный суд возложил ответственность по выплате компенсации на ООО «Челябинское такси» и поднял сумму до 1,4 млн рублей. Прокуратура просила о выплате компенсации в размере одного миллиона.

После выплаты долга компания, в свою очередь, сможет потребовать через суд эти деньги с Данилова. Но пока и водитель, и его бывший работодатель упорно изображают из себя нищих. Поэтому, вероятно, судебное решение будут снова обжаловать.

«Сторона Данилова давит на то, что у него непогашенные кредиты и ипотека, есть дети, а зарплата всего лишь 7 тысяч рублей. При этом он уже в четвертый раз меняет адвокатов, а их услуги, скажу я вам, очень недешевы»,

— говорит юрист Мария Кинева, которая защищает права ребенка.

Один из кредитов, за которыми хочет спрятаться бывший маршрутчик, взят на машину Hyundai Solaris 2021 года выпуска. Ее мужчина купил после продажи своей маршрутки, на которой и сбил ребенка. Кстати, перед семьей ребенка водитель за эти годы даже не извинился.

«За два дня до первого суда Данилов перевел семье девочки 100 тысяч рублей. Чтобы не посадили. И сейчас его позиция не изменилась: он старается избежать наказания. На суд водитель не приходил. Но его представитель пытался обвинить в случившемся саму девочку: мол, она повела себя неосторожно — побежала по переходу на зеленый свет. Но побежала она или шла — ей горел зеленый. А маршрутка летела на всех парах на запрещающий свет»,

— замечает Мария Кинева.

Компания «Челябинское такси» во время прений была готова пойти на мировую: маме девочки предлагали 350 тысяч рублей. Но Ирина Ларионова отказалась. Судья также сочла, что эта сумма несоизмерима с вредом, который нанесен девочке.

«Компания уже заявила, что денег нет. Говорят, фирма лежит на боку. Но мы надеемся взыскать компенсацию. По моему ходатайству на имущество и счета фирмы наложили арест. Я буду их банкротить»,

— категорична Мария Кинева.

Напомним, мама пострадавшей девочки работает регистратором в поликлинике и одна воспитывает двух дочек. Так что лишними деньги в их семье не будут. Сейчас они еле сводят концы с концами, а Саше нужно продолжать реабилитацию.

Как живет сбитая маршрутным пазиком девочка из Челябинска, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».

