Челябинское спортивное общество «Динамо» отмечает 90-летие

Организация возникла после основания областного совета спортивного общества в 1934 году

Сегодня, 24 февраля, Челябинской региональной организации Всероссийского спортивного общества «Динамо» исполняется 90 лет. Организация была создана в 1934 году, спустя год были открыты стадион «Динамо» и первая в Челябинске спортивная школа, целью которой было повысить спортивные показатели и дать обучающимся специальные знания. Все это дало свои результаты, и общество продолжает развиваться и сегодня, сообщили в пресс-службе региональной организации.

«Открытие 24 мая 1935 года стадиона „Динамо“ стало важным событием в развитии не только регионального подразделения, но и всего спорта в Челябинской области. Событие стало настоящим общегородским праздником. Трибуны стадиона, рассчитанные на семь тысяч зрителей, с трудом смогли уместить всех пришедших посмотреть на приуроченные к открытию соревнования легкоатлетов и блицтурнир по футболу между командами „Динамо“ Челябинска, Копейска, Златоуста и Магнитогорска. Это был лучший стадион на Урале. Он располагал футбольным полем международных стандартов, беговой дорожкой на 400 метров, шестью волейбольными, двумя баскетбольными, тремя городошными площадками, двумя теннисными кортами с трибуной и многочисленными подсобными помещениями»,— рассказали в организации.

15 июня того же года была открыта спортивная школа. Там занимались легкой атлетикой, футболом, баскетболом, волейболом, тяжелой атлетикой и самбо. Преподавали дисциплины лучшие тренеры.

В годы войны стадион начал работать как сборный пункт военкомата. В области начали формироваться отдельные мотострелковые бригады и первые лыжные передвижные истребительные стрелковые батальоны, которые внесли значительный вклад в победу. При этом, несмотря на все трудности, в регионе проходили областные соревнования и спартакиады Урала.

Сейчас региональная организация занимается планированием и проведением спортивных соревнований среди 21 коллектива, входящего в структуру общества «Динамо», ведется постоянная работа со спортивными школами, комитетом по физической культуре и другими организациями.

Основными видами спорта в региональной организации являются стрельба из БРСО, легкая атлетика, дзюдо, самбо, рукопашный бой, бокс, волейбол, лыжные гонки, а также настольный теннис, шахматы и бильярд.

«Вот уже 90 лет бережно храня и развивая сложившиеся традиции, коллектив „Динамо“ занимает достойные позиции на спортивном олимпе, в честной, напряженной борьбе неизменно демонстрирует блестящую подготовку, характер и волю, своими победами вдохновляет молодежь сделать выбор в пользу спорта, здорового и активного образа жизни, принимает активное участие в реализации масштабных патриотических, благотворительных и просветительских инициатив»,— заключили в региональной организации.