Челябинское предприятие проверило «молочку» в лаборатории-фантоме

Россельхознадзор отозвал три декларации о соответствии на молоко и кефир

Челябинское предприятие пустило в оборот молочную продукцию без должной проверки. Россельхознадзор сверил документы и отозвал три декларации о соответствии, сообщают в межрегиональном управлении.

За выявленные нарушения Управление Россельхознадзора объявило ООО «Афанасьевский маслозавод им. А. Никитина» два предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

21 ноября у предприятия признаны недействительными три декларации о соответствии на молоко питьевое пастеризованное и восстановленное «Башкирское», кефир и творог.