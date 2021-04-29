Челябинское отделение Сбербанка вышло на масштабный субботник в рамках акции «Вода России»

24 апреля была очищена береговая линия Шершневского водохранилища

Сотрудники Челябинского отделения Сбербанка и министерства экологии Челябинской области, а также активисты волонтерского объединения «ЭКО-дозор 74» поддержали всероссийскую акцию «Вода России» и 24 апреля вышли на уборку береговой линии Шершневского водохранилища. Всего к субботнику присоединились более 100 человек.

«Каждый год Сбер проводит „Зеленый Марафон“, под знаком которого реализуются социально значимые проекты. В этом году большинство проектов посвящены сохранению экологии — одному из приоритетных направлений нашей ESG-стратегии (экологическая, социальная и управленческая ответственность бизнеса). Важно не только вести экологическое просвещение и напоминать о важности бережного отношения к природе, но и активно действовать. Поэтому мы поддерживаем субботники и сами участвуем в них, показывая, как можно с помощью небольших шагов менять пространство вокруг себя», — поделился управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Мероприятие проходит на Южном Урале в третий раз в рамках федерального проекта «Чистая вода» в составе национального проекта «Экология». Его цель — обеспечить экологическое оздоровление водных объектов России, очистить от мусора берега и прибрежные акватории рек и озер. По итогам 2020 года Челябинская область заняла седьмое место среди регионов России, которые наиболее активно убирают мусор с берегов водных объектов, однако работа по оздоровлению водных объектов в регионе не останавливается.

«В прошлом году в акции „Вода России“ было задействовано около 12 тысяч человек. В этом году показатель будет намного выше. Мы видим, на субботники активно выходят школы, вузы, бюджетные учреждения, промышленные предприятия, коммерческие организации. Люди приходят семьями, с детьми. В этом есть элемент экологического просвещения. Если каждый из нас выйдет на субботник, то в следующий раз, прежде чем бросить окурок или пластиковую бутылку, хорошо подумает. В целом позиция президента РФ в адрес промышленников — „Получил прибыль — убери за собой“ — должна быть адресована и людям: „Отдохнул — убери мусор“. Радует, что Сбербанк был в числе первых компаний, поддержавших экологическую акцию», — отметил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.