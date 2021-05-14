Челябинское Общество «Знание» оценили за вклад в развитие просветительства в России

На съезде в Москве участники определили направления дальнейшей работы организации

Челябинское региональное отделение Российского общества «Знание» в своей работе в качестве лекторов будут привлекать руководителей организаций и различных ведомств. Это одна из задач, которые на съезде Российского общества «Знание» обсуждали участники из разных регионов. Южный Урал также отметили наградой за вклад в просветительскую деятельность России.

Накануне в Москве состоялся третий съезд Российского общества «Знание», на котором участники утвердили новый руководящий состав организации и определили дальнейшие векторы ее работы.

Одна из основных задач — общество должно работать в качестве современной и технологичной платформы знаний, при этом опираться на уникальный просветительский опыт и традиции, которые сложились еще в советские годы.

Челябинское региональное отделение Российского общества «Знание» в своей просветительской работе в качестве лекторов будет активнее привлекать руководителей организаций и различных ведомств. На базе Российского общества «Знание» планируется создать крупный пул таких профессиональных лекторов.

«Кадровые решения мощные были приняты на съезде в Москве. Статусные персоны возглавили наблюдательный совет общества. Кроме первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко в него вошли еще три советника президента», — сообщил председатель Челябинского регионального отделения Российского общества «Знание» Владимир Лушников.

На съезде было озвучено несколько важных предложений по работе общества «Знание».

«Например, вести просветительскую работу по самым разным темам, особенно темам истории, образования и науки, экономики и промышленности, проводить познавательные марафоны для студентов и школьников и так далее. Предложено организовать крупную федеральную лекторскую группу, которая может давать слушателям информацию по актуальным темам. Конечно, в интернете сейчас много самой разной информации, но насколько она правдивая? А перед нашим обществом стоит задача в качестве лекторов привлекать высокопоставленных руководителей организаций и ведомств. Такое, насколько я помню, было только в советское время, и наша задача снова вернуться к этой практике», — рассказал ИА «Первое областное» Владимир Лушников.

Сергей Кириенко, избранный единогласно на съезде председателем наблюдательного совета организации, вручил руководителю регионального отделения общества «Знание» Владимиру Лушникову благодарственное письмо от президента России Владимира Путина — «За особый личный вклад в развитие просветительства в России и духовно-нравственное воспитание российских граждан». Кроме того, Любовь Духанина вручила Владимиру Лушникову высшую награду Российского общества «Знание» — «За верность просветительству».

Напомним, 12 мая в Москве состоялся съезд Российского общества «Знание», в котором приняли участие более 190 человек из 83 регионов.