Челябинская ГАИ «втихую» проследила за водителем маршрутки № 53

Она составила на него три «административки»

В Челябинске сотрудники ГАИ скрытно проконтролировали маршрутку № 53. На водителя составили три административных материала, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

С помощью скрытой фото- и видеофиксации экипаж ДПС фиксирует все правонарушения водителей общественного транспорта. А на конечной остановке автобуса составляют административные протоколы.

«18 ноября 2025 года был произведен скрытый контроль пассажирского автобуса ПАЗ-32054, маршрут 53. По результатам контроля на водителя были составлены три административных материала — по части 1 статьи 12.14 КоАП РФ („Невыполнение требования подать сигнал перед поворотом направо или налево“)», — сообщили в ведомстве.

«Преследование» проводится в рамках профилактического мероприятия «Автобус» для укрепления дисциплины водителей общественного транспорта.