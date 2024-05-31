Челябинское движение родителей детей‑инвалидов «Дом Надежды» отмечает 25‑летие

Участие в торжественном собрании приняла общественный деятель Ирина Текслер

В Челябинске отметил 25-летие «Дом Надежды» — общественное движение родителей детей с инвалидностью. Здесь родителям оказывают юридические консультации, помогают с оформлением документов на льготы и пособия и даже устраивают вылазки на природу.

За эти годы подопечные «Дома Надежды» стали одной большой семьей, у которой появляются все новые друзья. Таким другом для организации стала общественный деятель, учредитель Фонда 2020, первая леди Челябинской области Ирина Текслер, которая приехала на сегодняшний праздник с цветами и подарками.

«Я поздравляю вас с 25-летием вашей организации, поздравляю с тем, что у вас столько подопечных и друзей, и я рада называть вашим другом и себя. Дорогие друзья, уважаемые родители, я рада, что эта организация объединяет вас, что вам есть куда прийти, куда обратиться. Рада, что организация собрала вокруг себя столько теплых и неравнодушных людей, которые могут сделать, казалось бы, невозможное», — обратилась к собравшимся Ирина Текслер.

Она добавила, что влияние инклюзии на развитие общества трудно переоценить.

«Иногда наше общество к чему-то не готово, иногда мы не понимаем проблем, с которыми сталкиваются семьи, где есть дети с ограничениями по здоровью. Но благодаря вам мы понимаем, как общество должно меняться, что мы должны делать, чтобы стать более дружелюбными, более открытыми и чем именно стоит помогать семьям, которые имеют таких детей», — отметила Ирина Николаевна.

Также организацию «Дом Надежды» поздравила с юбилеем сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова.