Челябинское архитектурное бюро стало победителем всероссийского конкурса

«Эшер» — один из победителей конкурса на разработку типовых проектов жилых домов и социально-культурных объектов с использованием деревянных несущих строительных конструкций

Челябинское архитектурное бюро «Эшер» победило во всероссийском конкурсе на разработку типовых проектов жилых домов и социально-культурных объектов с использованием деревянных несущих строительных конструкций и вошло в число 40 победителей, сообщили накануне, 24 сентября, в пресс-службе управления архитектуры Челябинска.

На конкурс поступило 157 заявок со всей России, две из которых — от челябинских компаний. 18 членов жюри определили победителей в четырех номинациях, челябинское архитектурное бюро «Эшер» стало одним из победителей в номинации «Малоэтажные многоквартирные (до 4-х этажей) жилые дома с использованием несущих строительных конструкций».

«В начале 2022 года Минстрой составит реестр из проектов-победителей, прошедших госэкспертизу и готовых к реализации. Проекты будут доступны для свободного использования всеми желающими»,— отмечают в пресс-службе управления культуры Челябинска.

Целями конкурса, который проходил в три этапа, являются развитие рынка индивидуального жилищного строительства, увеличение объемов ввода жилья и повышение уровня жизни граждан во всех регионах России. К участию приглашали домостроительные комбинаты, строительные организации, застройщиков и архитектурные бюро.

Организаторами конкурса выступили ДОМ.РФ, Минстрой РФ и Минпромторг РФ при поддержке Ассоциации деревянного домостроения.