«Зоозащита перестала быть уделом отдельных энтузиастов, и это очень хорошо. Мы получаем поддержку на федеральном уровне, в области строятся новые муниципальные приюты», — поделился Карен Даллакян.
Карен Даллакян отметил, что, став членом штаба ОНФ, он продолжит работу в области защиты животных, однако также подключится и к другим направлениям работы народного фронта.
Напомним, в начале декабря Даллакян также стал сопредседателем челябинского отделения ОНФ. Это решение было принято на отчетно-выборной конференции народного фронта.