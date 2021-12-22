Челябинский зоозащитник Карен Даллакян избран в Центральный комитет ОНФ

Он продолжит работу в области защиты животных и подключится к другим направлениям народного фронта

Челябинский зоозащитник Карен Даллакян избран в Центральный комитет Общероссийского народного фронта. Эту информацию сегодня, 22 декабря, подтвердил ИА «Первое областное» сам зоозащитник.

«Зоозащита перестала быть уделом отдельных энтузиастов, и это очень хорошо. Мы получаем поддержку на федеральном уровне, в области строятся новые муниципальные приюты», — поделился Карен Даллакян.

Карен Даллакян отметил, что, став членом штаба ОНФ, он продолжит работу в области защиты животных, однако также подключится и к другим направлениям работы народного фронта.

Напомним, в начале декабря Даллакян также стал сопредседателем челябинского отделения ОНФ. Это решение было принято на отчетно-выборной конференции народного фронта.