В Челябинский зоопарк запретили входить посетителям с самокатами

В учреждении рассказали о причинах принятого решения

По территории Челябинского зоопарка теперь нельзя передвигаться на самокатах. Запрет действует для посетителей всех возрастов. Сотрудники объяснили, что это вынужденная мера.

В пресс-службе зоопарка назвали сразу несколько причин, по которым посетители на двухколесном транспорте больше не могут гулять по территории. В первую очередь, она не оборудована выделенными дорожками для катания. Во-вторых, покрытие пешеходных зон имеет недостатки и неровности, которые часто становятся причиной травм посетителей, особенно маленьких. В-третьих, зоопарк — место большого скопления людей и передвижение на колесном транспорте приводит к столкновениям, падениям. В результате — посетители недовольны, отдых испорчен.

«Пешая прогулка по зоопарку принесет больше положительных эмоций от наблюдения за питомцами и не помещает комфортному пребыванию на территории вас и других посетителей. Мы надеемся на ваше понимание и ждем в гости», — прокомментировали в пресс-службе Челябинского зоопарка.

Посетителям предложили оставлять свои самокаты и велосипеды на специальной парковке слева от входа. Но напомнили, что необходимо обезопасить свой транспорт противоугонным замком.