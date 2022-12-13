Челябинский зоопарк закрыл зал приматов на карантин

В городе растет уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

Челябинский зоопарк временно закрыл зал приматов для посещения. Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по ОРВИ и гриппу, сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Большинство наших обезьян восприимчивы к вирусам человека. Чтобы оградить животных от заражения, мы закрываем экспозицию на карантин. Надеемся на ваше понимание», — говорится в сообщении.

Напомним, в Челябинской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ и гриппом. Эпидемиологический порог превышен уже на 70%.

На прошедшей неделе к врачам обратились более 40 тысяч южноуральцев, около 20 человек попали в больницы с тяжелым течением гриппа. Чем опасен нынешний эпидсезон, как защитить себя от пандемийного гриппа и можно ли уже забыть о ковиде, рассказали эксперты.

Ранее главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление, которым вводится карантин по гриппу во всех больницах Челябинской области.